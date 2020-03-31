Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Elif ve Ezgi isimli iki yarışmacı ekranda yer almadı. Peki, Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi elendi mi? İki yarışmacının olmaması yarışmacıların diskalifiye edilmesi ihtimalini de akıllara getirdi. Programın sunucusu Fatih Ürek konuyla ilgili açıklama yaptı.
GELİNİM MUTFAKTA ELİF VE EZGİ NEDEN YOK?
Yapılan açıklamaya göre, yarışmacı Ezgi'nin oğlunun hastalanması nedeniyle Antalya'ya geri döndüğü belirtildi. Oğlunun sağlık durumu düzeldiğinde Ezgi'nin yarışmaya dönmesi bekleniyor.
Kayınvalidesi Reyhan Hanım, vekaleten diğer gelini Neslihan Hanım ile yarışmaya devam ediyor.
Gelinim Mutfakta'nın diğer yarışmacısı Elif'in ise annesinin ameliyat olması sebebiyle yarışmaya devam edemeyeceği ve veda ettiği konuşuluyor. Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz.
GELİNİM MUTFAKTA 30 MART BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Hüsniye Kaynana: Hatice Gelin: 2 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 1 puan Neslihan Gelin: 1 puan Yağnur Gelin: 3 puan
Nilgün Kaynana: Yağnur Gelin: 1 puan (kendi gelini)Yağmur Gelin: 4 puan Neslihan gelin: 5 puan Hatice Gelin: 2 puan
Ayten Kaynana: Yağnur gelin 1 puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: 3 puan, Yağnur gelin 5 puan, Hatice gelin 2 puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: 3 puan (kendi gelini)
Yağnur gelin: 5 puan
Yağnur gelin: 4 puan
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.