Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta yarışmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada Elif ve Ezgi isimli iki yarışmacı ekranda yer almadı. Peki, Gelinim Mutfakta Elif ve Ezgi elendi mi? İki yarışmacının olmaması yarışmacıların diskalifiye edilmesi ihtimalini de akıllara getirdi. Programın sunucusu Fatih Ürek konuyla ilgili açıklama yaptı.