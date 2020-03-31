EDHO 163. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirdi. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a geldi. İzleyiciler EDHO 163. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bunu ihanet sayarım!"

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.