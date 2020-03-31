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    • Magazin
    • 31.03.2020 23:37
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    • 31.03.2020 23:37
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    . yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hızır yeni düşmanlarıyla karşı karşıya geliyor

    Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Son bölümde Tufan ve Hızır arasında özel bir anlaşma yapıldı. Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye aldı. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edildi. Bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

    EDHO 163. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi?

    EDHO 163. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirdi. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a geldi. İzleyiciler EDHO 163. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Bunu ihanet sayarım!"

    Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır.

    HIZIR ALİ ÖFKELİ

    Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır.

    SIRA NASUH VE FEYYAZ'DA

    Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar.

    KEPELİLER HAREKETE GEÇİYOR

    Kepeliler paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır.

    FEYYAZ İKİLİ OYNUYOR

    Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır.

    ALPARSLAN'IN ÖNGÖRÜSÜ

    Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır.

    TİPİ, FEYYAZ'I YAKALIYOR

    Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir.

    FEYYAZ HAİN OLDUĞUNU İTİRAF EDECEK Mİ?

    Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.

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