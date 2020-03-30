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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    Sevginin fotoğrafı

    'in Portekizli eşi , tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını başlar başlamaz 'a geldi. Ünlü model, eşi ve kızı 'nın el ele pozunu paylaşıp "Baba-kız aşkı" diye yazdı.

    Sevginin fotoğrafı

    Tülin Şahin'in Portekizli eşi Pedro de Noronha, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını başlar başlamaz 'a geldi. Ünlü model, eşi ve kızı 'nın el ele pozunu paylaşıp "Baba-kız aşkı" diye yazdı.

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