Sevginin fotoğrafı

Tülin Şahin'in Portekizli eşi Pedro de Noronha, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını başlar başlamaz İstanbul'a geldi. Ünlü model, eşi ve kızı Siena Leyla'nın el ele pozunu paylaşıp "Baba-kız aşkı" diye yazdı.