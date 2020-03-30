Servetlik kaçış!

Tüm dünyaya kabus dolu günler yaşatan Coronavirüs salgını, ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştı. Bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla devletimiz elinden geleni yaparken bizlere de büyük sorumluluk düşüyor. İlk öncelik olarak da evden dışarı çıkmamamız, hijyen kurallarına uymamız ve kimseye yaklaşmamamız gerekiyor. İnsanların birbirine olan mesafesinin en az 1 metre olması gerektiğinin sık sık altı çiziliyor… Vatandaş, evlerinden dışarı adım atmazken magazin ve sosyete dünyasının bazı ünlü isimleri de İstanbul'a yakın ama sakin yerlere kaçmaya başladı. Taleplerin çok olmasından dolayı da günlük kiralık villaların fiyatları kısa sürede katlandı. İstanbul şehir merkezinden uzak olan Zekeriyaköy, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca ve Riva gibi yerlerde villaların günlük kiralama fiyatları 5 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bolu ve Kartalkaya bölgesinde de dağ evleri, özellikle sosyete tarafından büyük rağbet görüyor. Ege ve Akdeniz sahillerinde de kiralık villalar için ufak bir serveti bırakmanız gerekiyor. Kaş'ta villaların günlük kiralama bedeli 3.500 TL'den 29.600 liraya kadar çıkıyor. Villaları kiralayanlar, evi önce baştan aşağı dezenfekte ettirip ardından inzivaya çekiliyor. Bu arada şehir hayatından kaçıp İstanbul'a yakın yerlerde böyle evler kiralamak istiyorsanız da geç kaldınız, çünkü yer bulmak çok zor…

ALKIŞLIYORUM

Coronavirüs tedavi araştırmaları dünya genelinde devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya gelmeye başladı. Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, evinde kalan 2 bin aileye Kızılay vasıtasıyla yardım yapacağını açıkladı ve daha sonra da Haluk Levent'in yaptığı çağrıya karşılık vererek de 500 aileye gıda yardımı yapacağı sözünü verdi. Haluk Levent demişken, kurduğu Ahbap Yardımlaşma Platformu ile neredeyse gönüllü bir yardım meleği oldu. Bu zor günlerde sanatçı ve oyunculara yaptığı çağrı ile binlerce aileye de umut oldu. Futbolcusu, sanatçısı, yapımcısı ve birçok iş adamı Haluk Levent'in çağrısına kulak verip binlerce kişiye yardım yapacaklarını açıkladı. Tabii bu güzel durumu da Haluk Levent, twitter hesabından herkesle paylaşarak ne kadar güçlü ve yardımsever bir millet olduğumuzu da gözler önüne serdi…

PİŞKİNLER ORDUSU

Salgının ülkemizde yayılmasını engellemek için devletimiz birçok ek önlem aldı. Son alınan güvenlik önlemlerinde ise sahil kesiminde koşmak, balık tutmak, piknik yapmak ve spor yapmak yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayanlara ceza kesileceği bizzat yetkililer tarafından söylendi. Bu yasaklara uymayanlar para cezaları kesilmeye başlandı bile. Ama hala neyi anlamıyoruz! Geçtiğimiz akşam ana haberleri izlerken, sahilde gezenler ile yapılan bir röportaja denk geldim. Bir vatandaşımız, güvenlik güçlerinin ceza kesmesine rağmen hala spor yapmaya devam ediyor ve röportajda da bunu pişkin şekilde anlatıyordu. İşte ben bu durumu anlamakta inanın zorlanıyorum.

KRAL AHMET



Şarkıcı Yalın'ın can sıkıntısını azaltmak için 'EvdeKal' hashtag'i ile canlı yayın yapıp hayranlarına 2 saat konser vermesi büyük etki yarattı. Bu duruma kısa süre sonra Sıla da katılarak hayranlarına mini bir konser verdi. Fakat canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın yüz ifadesi gözükünce olanlar oldu. Sıkılmış ifadesiyle yakalanan Sıla, twitter'da eleştiri bombardımanına tutuldu ve aynı anda eski sevgilisi Ahmet Kural trend Topic oldu…

Binlerce kişi Sıla'yı eleştiri yağmuruna tutarken, Kural'a ise "Sıla yine çirkin yüzünü gösterdi, kurtulmuşsun" şeklinde yorumlar yazdı. O sırada Twitter'da, Kraliyet Ailesi'nin Covid19 haberleri de gündemdeydi. Ahmet Kural'ın da Kraliyet Ailesi üyeleriyle aynı anda gündem olması hayranları tarafından espiri konusu oldu. Başarılı oyuncuya "Kral Ahmet" yakıştırmaları yapıldı.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE