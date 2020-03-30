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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi

    , hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir evinden çıkmayan güzel model, sokaktaki dostlarımızı da unutmadı. Ulusoy, "Nişantaşı civarındaki sokak köpekleri için mama desteği sağlayacağım. Bana ulaşın" çağrısı yaptı.

    Güzel destek

    Özge Ulusoy, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir evinden çıkmayan güzel model, sokaktaki dostlarımızı da unutmadı. Ulusoy, "Nişantaşı civarındaki sokak köpekleri için mama desteği sağlayacağım. Bana ulaşın" çağrısı yaptı.

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