Özge Ulusoy, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir evinden çıkmayan güzel model, sokaktaki dostlarımızı da unutmadı. Ulusoy, "Nişantaşı civarındaki sokak köpekleri için mama desteği sağlayacağım. Bana ulaşın" çağrısı yaptı.