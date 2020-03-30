Magazin dünyasının en doğal çiftlerinden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Coronavirüs salgınından korunmak için de gelenek bozmadı. Yaz aylarını karavanlarıyla Ege'yi gezerek geçiren çift, karantina günlerinde de Bodrum'da.

Önceki gün eşiyle kaldıkları kır evinden bu pozunu paylaşan Neslihan Atagül, adeta huzur saçtı. Güzel oyuncunun hamakta verdiği poz kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Neslihan Atagül'e "Karantinanın en doğal halini bulmuşsunuz" yorumları yağdı.



Ünlü çift, buldukları her fırsatta kendilerini doğaya atıyor.