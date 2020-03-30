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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    'dan Mia ile yoga

    da günlerdir iki çocuğu ve eski eşi ile karantinada… Bu süre zarfında formuna özen gösteren Musti, önceki gün yoga yaptı. Sevimli köpeği Mia da bu anlarda 50 yaşındaki sanatçıya eşlik etti.

    Mia ile yoga

    Mustafa Sandal da günlerdir iki çocuğu ve eski eşi Emina Jahovic ile karantinada… Bu süre zarfında formuna özen gösteren Musti, önceki gün yoga yaptı.

    Sevimli köpeği Mia da bu anlarda 50 yaşındaki sanatçıya eşlik etti.

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