Mustafa Sandal da günlerdir iki çocuğu ve eski eşi Emina Jahovic ile karantinada… Bu süre zarfında formuna özen gösteren Musti, önceki gün yoga yaptı.
Sevimli köpeği Mia da bu anlarda 50 yaşındaki sanatçıya eşlik etti.
Mustafa Sandal da günlerdir iki çocuğu ve eski eşi Emina Jahovic ile karantinada… Bu süre zarfında formuna özen gösteren Musti, önceki gün yoga yaptı.
Sevimli köpeği Mia da bu anlarda 50 yaşındaki sanatçıya eşlik etti.
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