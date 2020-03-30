Evde tenis müsabakası

Oyuncu Zeynep Beşerler de çağrılara kulak verip evde kaldı. Minik oğlu sıkılmasın diye birçok yeni oyun bulan oyuncu, önceki gün de Kerem'le evde tenis maçı yaptı. Beşerler, bu kareye "Dostluk kazandı" diye yazdı.
Oyuncu Zeynep Beşerler de çağrılara kulak verip evde kaldı. Minik oğlu sıkılmasın diye birçok yeni oyun bulan oyuncu, önceki gün de Kerem'le evde tenis maçı yaptı. Beşerler, bu kareye "Dostluk kazandı" diye yazdı.
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