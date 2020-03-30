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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    Evde tenis müsabakası

    Oyuncu de çağrılara kulak verip evde kaldı. Minik oğlu sıkılmasın diye birçok yeni oyun bulan oyuncu, önceki gün de Kerem'le evde tenis maçı yaptı. Beşerler, bu kareye "Dostluk kazandı" diye yazdı.

    Evde tenis müsabakası
    Oyuncu de çağrılara kulak verip evde kaldı. Minik oğlu sıkılmasın diye birçok yeni oyun bulan oyuncu, önceki gün de Kerem'le evde tenis maçı yaptı. Beşerler, bu kareye "Dostluk kazandı" diye yazdı.

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