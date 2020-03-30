Diziler neden yayınlanmıyor? Koronavirüs nedeniyle dizilere verilen aranın ne kadar süreceği merak ediliyor. Oyuncular ve set çalışanlara virüs bulaşmaması için alınan karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Hayranları dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte Yeni bölümler ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...