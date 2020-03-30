Diziler neden yayınlanmıyor? Koronavirüs nedeniyle dizilere verilen aranın ne kadar süreceği merak ediliyor. Oyuncular ve set çalışanlara virüs bulaşmaması için alınan karar büyük tartışmalara yol açmıştı. Hayranları dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte Yeni bölümler ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?
Koronavirüs nedeniyle bir çok dizi yayın hayatına ara veriyor. Oyuncular ve set çalışanlarının sosyal medyada başlattığı kampanya sonrasında böyle bir karar alınıyor.
Bazı diziler ekranlara gelmeye devam ederken, diğer dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Salgının devam etmesi nedeniyle aranın ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama yapıldı.
KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisinin yerine Güldür Güldür programının tekrar bölümünün yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Show TV tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
HİZMETÇİLER DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisinin yerine Çarkıfelek programının yeni bölümünün özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Hizmetçiler'in yeni bölümünün gelecek hafta cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisinin bu akşam özetinin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün gelecek hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih Kanal D tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Ancak henüz kesin tarih TV 8 tarafından açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak
Dizi Adı Kanalı Yayınlanma Tarihi / Günü / Saati
Afili Aşk Kanal D 15 Ocak 2020 Çarşamba Saat 20.00
Arka Sokaklar Kanal D
Azize Kanal D
Babil Star TV
Baharı Beklerken Beyaz TV
Bir Zamanlar Çukurova ATV
Çocuk Star TV
Çukur Show TV 13 Ocak 2020 Pazartesi Saat 20.00
Doğduğun Ev Kaderindir TV8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV
Ferhat İle Şirin FOX TV
Güvercin Star TV
Hekimoğlu Kanal D 14 Ocak Salı 2020 Saat 20.00
Hercai ATV
Kadın FOX TV
Kuruluş Osman ATV
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV
Mucize Doktor FOX TV 9 Ocak 2020 Perşembe Saat: 20.00
Ramo Show TV
Savaşçı FOX TV
Sefirin Kızı Star TV
Yasak Elma FOX TV
Yemin Kanal 7
Zalim İstanbul Kanal D
Zemheri Show TV
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