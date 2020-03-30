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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    Açıkgöz Ailesi artık paramparça! , Hülya ve Derya...

    Açıkgöz Ailesi artık paramparça… Annelerinin yaşadığı sıkıntıların ardından abla ile , düşman kesildi. Şimdi de küçük kardeş Derya, Hülya Açıkgöz’ü takipten çıkardı.

    Gözden düştü!

    'den sonra şimdi de küçük kardeşi Derya, ablası Hülya'yı silerek ona olan tepkisini gösterdi.

    DAVALIK OLDULAR…
    Her şey,     anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile darıldı. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı…


    ŞİMDİ DE DERYA SİLDİ
    Hadise'den sonra şimdi de küçük kardeşi Derya, ablası Hülya'yı silerek ona olan tepkisini gösterdi. (Sağ başta)

    KARİYERİNİ BIRAKTI
    Hadise ile Hülya Açıkgöz     arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı. Gülnihal Hanım'ı da alıp 'ya dönen güzel modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla 'ü Instagram'dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu!


    Hülya Açıkgöz, ailesiyle maddi konular yüzünden kriz yaşıyor. (Ortada)

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