ATV'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar'ın son dönemde evde olmasına en çok sevimli köpeği sevindi. Minik Coffee, güzel sahibinin kucağından bir an olsun inmezken gözünü de Karalar'dan hiç ayırmıyor.
ATV'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar'ın son dönemde evde olmasına en çok sevimli köpeği sevindi. Minik Coffee, güzel sahibinin kucağından bir an olsun inmezken gözünü de Karalar'dan hiç ayırmıyor.
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