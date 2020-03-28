Kainat Güzeli Azra Akın da "Evde kal" çağrısına kulak veren ünlü isimlerden.



Önceki gün ailesi için kurabiye yapan güzel oyuncu, özellikle oğlu Demir'i çok mutlu etti.



Minik Demir, babası Atakan Koru'yla birlikte kurabiyeleri işte böyle fırına verdi. Azra Akın'ın yaptığı bu paylaşım da "Mutfakta da yetenekli" dedirtti.