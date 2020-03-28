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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    Kainat Güzeli da "Evde kal" çağrısına kulak verdi

    Kainat Güzeli da "Evde kal" çağrısına kulak veren ünlü isimlerden. Önceki gün ailesi için kurabiye yapan güzel oyuncu, özellikle oğlu Demir'i çok mutlu etti.

    Kurabiye canavarı

    Kainat Güzeli Azra Akın da "Evde kal" çağrısına kulak veren ünlü isimlerden.

    Önceki gün ailesi için kurabiye yapan güzel oyuncu, özellikle oğlu Demir'i çok mutlu etti.

    Minik Demir, babası Atakan Koru'yla birlikte kurabiyeleri işte böyle fırına verdi. 'ın yaptığı bu paylaşım da "Mutfakta da yetenekli" dedirtti.

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