Hande Erçel ve Aslı Enver'den yüzleri gülümseten paylaşımlar…
Erçel, Azul isimli köpeğinin önüne içerisinde sadece birinde mama olan üç ayrı kap koydu.
Enver de Matiz isimli kedisiyle aynı oyunu oynadı.
Sevimli dostlarından mama olan kabı bulmalarını isteyen iki oyuncu, Azul ve Matiz'in başarılı olmasıyla havalara uçtu.
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