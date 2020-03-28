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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    yine özgüvenini konuşturdu! İşte makyajsız hali...

    Virüs salgını nedeniyle herkese verdiği "Evde kalın" çağrısına uyup dışarı adım atmayan , özgüvenini yine konuşturdu. Şarkıcı, sıfır makyajlı bu pozunu paylaşmaktan çekinmedi.

    Özgüven hadisesi

    Virüs salgını nedeniyle herkese verdiği "Evde kalın" çağrısına uyup dışarı adım atmayan , özgüvenini yine konuşturdu. Şarkıcı, sıfır makyajlı bu pozunu paylaşmaktan çekinmedi.

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