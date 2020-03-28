Virüs salgını nedeniyle herkese verdiği "Evde kalın" çağrısına uyup dışarı adım atmayan Hadise, özgüvenini yine konuşturdu. Şarkıcı, sıfır makyajlı bu pozunu paylaşmaktan çekinmedi.
Virüs salgını nedeniyle herkese verdiği "Evde kalın" çağrısına uyup dışarı adım atmayan Hadise, özgüvenini yine konuşturdu. Şarkıcı, sıfır makyajlı bu pozunu paylaşmaktan çekinmedi.
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