Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova, virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Hayatında ilk kez pancar turşusu yapan Yalova, çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı.
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova, virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Hayatında ilk kez pancar turşusu yapan Yalova, çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı.
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