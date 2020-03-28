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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    ''nın yıldızı virüse karşı kolları sıvadı

    Atv'nin sevilen dizisi ''nın yıldızı , virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Hayatında ilk kez pancar turşusu yapan Yalova, çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı.

    Turşucu güzeli

    Atv'nin sevilen dizisi ''nın yıldızı Melike İpek Yalova, virüse karşı önlem almak için kolları sıvadı. Hayatında ilk kez pancar turşusu yapan Yalova, çıkan sonucu da takipçileriyle paylaştı.

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