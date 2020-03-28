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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    mutfaktan çıkmıyor

    Sevgilisi Alara Bozbey ile günlerdir evden çıkmayan , birçokları gibi günün büyük bölümünü mutfakta geçiriyor! Önceki gün hamaratlığını konuşturan komedyen, sevgilisi ve kendisi için balık pişirdiği anları Instagram'da paylaştı.

    Hamar'ata'

    Sevgilisi Alara Bozbey ile günlerdir evden çıkmayan Ata Demirer, birçokları gibi günün büyük bölümünü mutfakta geçiriyor! Önceki gün hamaratlığını konuşturan komedyen, sevgilisi ve kendisi için balık pişirdiği anları Instagram'da paylaştı.

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