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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    Sosyetik güzel Derin Mermeci'ye İngiliz şoku!

    Sosyetik güzel de yüz hattından hangi ırka ait olduğunuzu gösteren cep telefonu uygulamasını yaptı. Mermerci, çıkan sonuçla şoke oldu...

    Derin’e İngiliz şoku!

    Sosyetik güzel de yüz hattından hangi ırka ait olduğunuzu gösteren cep telefonu uygulamasını yaptı. Mermerci, çıkan sonuçla şoke oldu.

    Yüzde 82 İngiliz, yüzde 16 ise Türk çıkan sosyetik güzel, bu neticeyi beğenmedi. Derin Mermerci, "Yüzde 60'ım Türk, diğer tarafım ise Boşnak çok şükür" dedi.

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