Meryem Uzerli'den kızı Lara ile öpücüklü paylaşım

Berlin'deki evinde kızıyla karantinada olan Meryem Uzerli, hayranlarını unutmadı. Güzel oyuncu, Lara'nın öpücüklü bu karesini paylaşıp herkese sevgi gönderdi.
Berlin'deki evinde kızıyla karantinada olan Meryem Uzerli, hayranlarını unutmadı. Güzel oyuncu, Lara'nın öpücüklü bu karesini paylaşıp herkese sevgi gönderdi.
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