Hayatını Londra'da sürdüren Mert Alaş, Türkiye'de sağlık çalışanlarına destek vermek için yapılan alkışlı kampanyadan çok etkilendi. Ünlü fotoğrafçı, hemen harekete geçti.

Birçok yıldızla yakın dost olan Türk fotoğrafçı, Instagram hesabından "Tüm İngilizler'i akşam saat 20.00'de sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet ediyorum" kampanyası başlattı.