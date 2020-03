Kuaförüm Sensin birincisi kim? 27 Mart Kuaförüm Sensin puan durumu merak ediliyor. Her hafta bir yarışmacının mutlu sona ulaştığı birinin de veda ettiği Kuaförüm Sensin kim elendi? En iyi saç ve makyaj tasarımı yapmak için yarışmacıların zamana karşı mücadele ettiği yarışmada haftanın birincisi belli oluyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta Best Of haftası oldu. Best Of yarışmacıları arasından bu hafta ilk eleme gerçekleşecek ve bir takım yarışmaya veda edecek.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM?

Yarışmada haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.