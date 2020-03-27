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    • 27.03.2020 15:40
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    • 27.03.2020 15:40
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    birincisi kim oldu? puan durumu! Bu hafta kim elendi?

    birincisi kim oldu? puan durumu yarışmanın takipçileri tarafından sorgulanıyor. ? Her hafta yarışmacılar en iyi saç ve makyajı yapmak için yeteneklerini gösteriyor. Tasarımlar jüri tarafından puanlanıyor. Toplamda 4 kuaför en iyisi olmak için yarışıyor. Show TV’de Gözde Kansu’nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada puan durumu merak ediliyor. Peki, kim? İşte, 27 Mart Kuaförüm Sensin’de yaşananlar…

    Kuaförüm Sensin birincisi kim oldu?

    Kuaförüm Sensin birincisi kim? 27 Mart Kuaförüm Sensin puan durumu merak ediliyor. Her hafta bir yarışmacının mutlu sona ulaştığı birinin de veda ettiği Kuaförüm Sensin kim elendi? En iyi saç ve makyaj tasarımı yapmak için yarışmacıların zamana karşı mücadele ettiği yarışmada haftanın birincisi belli oluyor. Kuaförüm Sensin yarışmasında bu hafta Best Of haftası oldu. Best Of yarışmacıları arasından bu hafta ilk eleme gerçekleşecek ve bir takım yarışmaya veda edecek.

    KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİSİ KİM?

    Yarışmada haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU!

    Kuaförüm Sensin haftalık puan durumu belli olmadı. Puan durumu birazdan belli olacak.

    KUAFÖRÜM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA!

    Kuaförüm Sensin'de birinci olan takım en yüksek puanı toplayarak ACUN VE ZEYNEP oldu. Kuaförüm Sensin'de elenen takım 97 puanla CİHAN VE CANAN olarak açıklandı.

    Kuaförüm Sensin'de elenen takım haftanın en düşük puanını alan FATMA - EMRE olarak açıklandı.

    Kuaför Cihan Özdemir, makyöz Canan Adın, model Dilara Ateşer'den oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Buse Başçı'dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Akire Nur Erdoğmuş'dan oluşan üçüncü takım ve kuaför Mehmet Acun, makyöz Zeynep Armutlu, model Buket Açıl'dan oluşan dördüncü takım saç kesimi ve bahar makyajı yapmak için yarıştı.

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