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    • Magazin
    • 27.03.2020 Gazete
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    'dan ''ya klip

    Gece Gibi Gönlün' ve 'Mühür' adlı şarkılarıyla adını duyuran , yeni çalışması ''ya klip çekti. Klibin çekimleri Sarıyer Garipçe'de yapıldı.

    Irmak’tan yeni klip

    Gece Gibi Gönlün' ve 'Mühür' adlı şarkılarıyla adını duyuran Irmak Arıcı, yeni çalışması 'Kula Bela'ya klip çekti. Klibin çekimleri Sarıyer Garipçe'de yapıldı.

    Genç şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait olan şarkının klip çekimlerinde renkli görüntüler sergiledi. Klibin yönetmenliğini ise Ahmet Can Tekin üstlendi.

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