27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta gelinlerin en güzel yemeği yapmak için mücadele ettiği programda bir kişi mutlu sona ulaşıyor. Haftanın birincisi bilezik ödülüne kavuşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 27 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci? Fatih Ürek'in sunduğu programın yeni yarışmacıları şunlar; Reyhan ve Ezgi, Elif, Yağnur ve Hatice oldu. Geçen hafta elenen ve yarışmaya veda eden isimler Rümeysa gelin ve Çiğdem kaynana olmuştu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ?
Haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Hatice şu anda en düşük puanlı yarışmacı. Eğer bugünkü yarışmada Hatice puanını yükseltemezse haftaya veda edecek.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!
27 Mart puan durumu öncesi gelinlerin puanları şu şekilde:
EZGİ – 58
ELİF – 48
YAĞMUR – 40
HATİCE – 37
GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi gelin 18 puanla Hatice oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin 47 puanla Rümeysa oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.