GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi gelin 18 puanla Hatice oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin 47 puanla Rümeysa oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en yüksek puanını alan gelin 70 puanla Elif oldu ve beş altın bileziğin sahibi oldu.