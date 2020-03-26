Ustadan çağrı

Mazhar Alanson, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına katıldı. Bakan Koca da usta sanatçı için 'Desteği için kendisine teşekkür ediyorum' dedi. Mazhar Alanson, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına katıldı. Bakan Koca da usta sanatçı için 'Desteği için kendisine teşekkür ediyorum' dedi.
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