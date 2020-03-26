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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    ve köpeklerinin paylaşımını yapıp ipi kopardı!

    ve , köpeklerinin paylaşımını yapıp son ipi de kopardı. cinsi ‘’ güzel oyuncuda; Terrier cinsi ise Bürsin’de kaldı.

    Aile dağıldı

    Üç buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz aylarda noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında köpek krizi çıktı. Bürsin, "İki köpeğimizden biri onda, diğeri bende kalacak. Köpeklerimiz için görüşmemize de gerek yok" demişti.

    Çiftin köpekleri nasıl paylaştığı da güzel oyuncunun 'da Golden Retriever cinsi köpeğinin fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya, Orfeus'u sahiplenirken Terrier cinsi minik Hectorious ise Kerem Bürsin'de kaldı.


    Bürsin, minik 'u sahiplenince verdiği bu poza "Hayat, sen Kangal beklerken başına gelenlerdir" diye yazıp güldürmüştü.

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