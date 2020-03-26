Üç buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz aylarda noktalayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında köpek krizi çıktı. Bürsin, "İki köpeğimizden biri onda, diğeri bende kalacak. Köpeklerimiz için görüşmemize de gerek yok" demişti.

Çiftin köpekleri nasıl paylaştığı da güzel oyuncunun Instagram'da Golden Retriever cinsi köpeğinin fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktı. Sarıkaya, Orfeus'u sahiplenirken Terrier cinsi minik Hectorious ise Kerem Bürsin'de kaldı.



Bürsin, minik Hectorious'u sahiplenince verdiği bu poza "Hayat, sen Kangal beklerken başına gelenlerdir" diye yazıp güldürmüştü.