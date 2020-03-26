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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    İyi gün aşkı! ve ayrıldı...

    , dün sabah Coronavirüs şüphesiyle hastaneye tek başına gitti. Popçuyu bu zor anında yalnız bıraktı. Testi negatif çıkan Ortaç, ‘iyi gün aşkı’ Gür’den de ayrıldı!

    İyi gün aşkı

    Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, dün ateşi yükselince soluğu hastanede aldı. Coronavirüs endişesiyle Maslak'taki özel bir hastaneye tek başına giden 50 yaşındaki Ortaç, 5 saat sonra hastaneden ayrıldı.

    Testinin negatif çıkmasıyla sevinen popçu, yine tek başına evinin yolunu tuttu.

    Ortaç'ın yaşadığı bu stresli saatlerde yanında sevgilisi Seçil Gür yoktu.

    Ortaç'ın akşam saatlerinde ise şarkıcı aşkıyla ayrıldığını açıklaması, "Seçil, kötü gün değil iyi gün aşkı çıktı" dedirtti.

    DOĞAN SAVAŞ

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