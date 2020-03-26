Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dün akşam Ali Sürmeli dahil oldu. Yönetmen Onur Tan, Sürmeli'yle karesine "Hoş geldin usta" diye.
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dün akşam Ali Sürmeli dahil oldu. Yönetmen Onur Tan, Sürmeli'yle karesine "Hoş geldin usta" diye.
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