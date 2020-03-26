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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    EDHO'ya dev transfer! de kadroya dahil oldu

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dün akşam dahil oldu. Yönetmen Onur Tan, Sürmeli'yle karesine "Hoş geldin usta" diye.

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