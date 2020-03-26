Bir saatlik yürüyüş

Zehra Çilinğiroğlu, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaptı. Genç kız, "Bir saat yürüyüp eve gideceğim. Evde de mimarlıkla ilgili çizimler yapıyorum" dedi.
Doğan SAVAŞ
Zehra Çilinğiroğlu, önceki gün Yeniköy'de yürüyüş yaptı. Genç kız, "Bir saat yürüyüp eve gideceğim. Evde de mimarlıkla ilgili çizimler yapıyorum" dedi.
Doğan SAVAŞ
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