Alkışlık hareket

Oyuncu Ufuk Özkan, meslektaşı Ezgi Mola'nın başlattığı ve ardından Tolgahan Sayışman'ın katıldığı iyilik hareketine destek verdi. Özkan, 'İki ay kiracılarımdan kira istemiyorum' açıklaması yaptı. Oyuncu Ufuk Özkan, meslektaşı Ezgi Mola'nın başlattığı ve ardından Tolgahan Sayışman'ın katıldığı iyilik hareketine destek verdi. Özkan, 'İki ay kiracılarımdan kira istemiyorum' açıklaması yaptı.
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