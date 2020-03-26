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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    Alkışlık hareket

    Oyuncu , meslektaşı 'nın başlattığı ve ardından 'ın katıldığı iyilik hareketine destek verdi. Özkan, "İki ay kiracılarımdan kira istemiyorum" açıklaması yaptı.

    Alkışlık hareket
    Oyuncu Ufuk Özkan, meslektaşı Ezgi Mola'nın başlattığı ve ardından Tolgahan Sayışman'ın katıldığı iyilik hareketine destek verdi. Özkan, "İki ay kiracılarımdan kira istemiyorum" açıklaması yaptı.

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