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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    ABD'ye yerleşen 'dan eski dostu Çağla Şıkel'e tepki

    ABD'ye yerleşen 'dan eski dostu Çağla Şıkel'e tepki… Duran, "Teşekkürler Coronavirüs" paylaşımı yapan Şıkel'i üstü kapalı şöyle eleştirdi...

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