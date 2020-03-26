Abd'ye yerleşen Güzide Duran'dan eski dostu Çağla Şıkel'e tepki… Duran, "Teşekkürler Coronavirüs" paylaşımı yapan Şıkel'i üstü kapalı şöyle eleştirdi:

"Demek sizin şükretmek için virüsün ortaya çıkmasına ihtiyacınız vardı. Ölen insanların arasında her gün şükreden insanlar vardı. Gerçekten kafayı yemişsiniz."