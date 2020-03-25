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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    Sosyetik güzel 'dan "" çağrısı

    Sosyetik güzel , önceki gün sosyal medyada başlayan bir akıma uydu. "" yazılı kağıtla poz veren Özilhan, takipçilerine örnek oldu.

    Örnek hareket
    Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medyada başlayan bir akıma uydu. "Evde kal" yazılı kağıtla poz veren Özilhan, takipçilerine örnek oldu.

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