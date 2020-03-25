Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medyada başlayan bir akıma uydu. 'Evde kal' yazılı kağıtla poz veren Özilhan, takipçilerine örnek oldu. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medyada başlayan bir akıma uydu. 'Evde kal' yazılı kağıtla poz veren Özilhan, takipçilerine örnek oldu.
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