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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    'nin tuvalet kağıtlarıyla yaptığı pasta yüzleri güldürdü

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten , kural bozmadı. Dün yeni yaşını kutlayan sosyetik fenomen, pastasını gündeme uydurdu!

    Son moda pasta

    Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yüzleri gülümseten Rachel Araz Kiresepi, kural bozmadı. Dün yeni yaşını kutlayan sosyetik fenomen, pastasını gündeme uydurdu!

    Tuvalet kağıtlarıyla pasta yapan Rachel Araz Kiresepi, bu kareye de "Karantina günlerinde kutlama" diye yazdı. Güzel fenomene tebrik mesajları yağdı.

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