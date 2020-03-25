Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Heyecanın dorukta olduğu 17. bölümde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okudu ve Alişar'ın okuyla yaralandı. Oğlunu ve Dündar Bey'in acısını içine gömen Zöhre Hatun gerçekleri Selcan Hatun'a itiraf etti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.