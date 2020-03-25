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    • 25.03.2020 20:00
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    • 25.03.2020 20:00
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    16. son bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

    16. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okuyor. Peki, oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? . bölüm canlı izle seçeneği ve seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izle

    Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Peki, Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izleme ekranını alt kısımda bulabilirsiniz.

    ATV CANLI YAYIN

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

    Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

    OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

    Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

    BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

    Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.

    OBADA ZOR GÜNLER

    Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.

    BALGAY'A TUZAK

    Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

    Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?

    SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR

    Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

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