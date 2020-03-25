Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yeni bölümde Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Peki, Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Kuruluş Osman 16. bölüm canlı izleme ekranını alt kısımda bulabilirsiniz.
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KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR
Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?
BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür.
OBADA ZOR GÜNLER
Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar.
BALGAY'A TUZAK
Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak?
Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak?
SAMSA ÇAVUŞ VE OSMAN BEY YENİDEN BULUŞUYOR
Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?
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