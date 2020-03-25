Kumanyalar dağıtıldı

İş insanı Erdoğan Uludağ, önceki gün çalışanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı. İstanbul'daki vatandaşları 500 paket kumanya dağıtan Uludağ, takdir topladı. İş insanı Erdoğan Uludağ, önceki gün çalışanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çaldı. İstanbul'daki vatandaşları 500 paket kumanya dağıtan Uludağ, takdir topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.