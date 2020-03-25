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    • Magazin
    • 25.03.2020 Gazete
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    Aslı Enver'in işi reklam!

    Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" yazdı. Enver, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaparak "İşin Aslı reklam" dedirtti.

    İşin aslı reklam

    Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" yazdı. Enver, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaparak "İşin Aslı reklam" dedirtti.

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