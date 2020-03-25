Aslı Enver'in işi reklam!

Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" yazdı. Enver, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaparak "İşin Aslı reklam" dedirtti.
Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" yazdı. Enver, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaparak "İşin Aslı reklam" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.