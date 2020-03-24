Türkücü Mahmut Tuncer, önceki gün eşi Işıl Hanım'la Sarıyer'de market alışverişi yaparken görüntülendi. Eldiven ve maskesiyle tedbir aldığını söyleyen 58 yaşındaki türkücü, alışveriş sonrası hızla evine döndü.
Doğan SAVAŞ
Türkücü Mahmut Tuncer, önceki gün eşi Işıl Hanım'la Sarıyer'de market alışverişi yaparken görüntülendi. Eldiven ve maskesiyle tedbir aldığını söyleyen 58 yaşındaki türkücü, alışveriş sonrası hızla evine döndü.
Doğan SAVAŞ
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