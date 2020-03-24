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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Türkücü 'den temkinli alışveriş

    Temkinli alışveriş

    Türkücü , önceki gün eşi Işıl Hanım'la Sarıyer'de market alışverişi yaparken görüntülendi. Eldiven ve maskesiyle tedbir aldığını söyleyen 58 yaşındaki türkücü, alışveriş sonrası hızla evine döndü.

    Doğan SAVAŞ

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