Haftanın beş günü TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Program bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam programı ekranları başına takip edemeyen izleyiciler özellikle bu saatlerde Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Ayrıca 24 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı sorusu da çok araştırılanlar arasında yer alıyor.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Sevilen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Elenen isim olarak Ceyhun açıklandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Oyunda ara ara gergin anları yaşandı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Eleme oyununun ardından gönüllüler takımı eleme adayını netleştirmek konseyde toplandı. Oylama neticesinde Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Üç eleme adayı arasından en az SMS oyu alan Tayfun, Survivor'dan elendi. Survivor'da geçen hafta elenen isim Tayfun Erdoğan oldu. Tayfunun elenmesinin ardından takım arkadaşlarından bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.