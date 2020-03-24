Supernatural dizisi oyuncusu Jensen Ackles, dün evinde çocuklarıyla beraber Türk oyun havası 'Erik Dalı' eşliğinde dans etti.
Ünlü yıldızın paylaşımı, Türk hayranları tarafından beğeni yağmuru tutuldu.
Supernatural dizisi oyuncusu Jensen Ackles, dün evinde çocuklarıyla beraber Türk oyun havası 'Erik Dalı' eşliğinde dans etti.
Ünlü yıldızın paylaşımı, Türk hayranları tarafından beğeni yağmuru tutuldu.
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