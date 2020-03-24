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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    dizisi oyuncusu '' eşliğinde dans etti

    dizisi oyuncusu , dün evinde çocuklarıyla beraber Türk oyun havası '' eşliğinde dans etti. Ünlü yıldızın paylaşımı, Türk hayranları tarafından beğeni yağmuru tutuldu.

    Erik dalı eğlencesi

    Supernatural dizisi oyuncusu Jensen Ackles, dün evinde çocuklarıyla beraber Türk oyun havası 'Erik Dalı' eşliğinde dans etti.

    Ünlü yıldızın paylaşımı, Türk hayranları tarafından beğeni yağmuru tutuldu.

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