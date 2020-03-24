Özlem’e çifte moral

Ünlü sunucu Özlem Yıldız da evinden dışarı adım atmayarak örnek olan ünlü isimler arasında. Yıldız, önceki gün eski evliliğinden olan oğlu Demir ve Toy Poddle cinsi köpeğiyle bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Benim moral ekibim."
Ünlü sunucu Özlem Yıldız da evinden dışarı adım atmayarak örnek olan ünlü isimler arasında. Yıldız, önceki gün eski evliliğinden olan oğlu Demir ve Toy Poddle cinsi köpeğiyle bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Benim moral ekibim."
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