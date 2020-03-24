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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Nusret'in evi cephanelik gibi

    Bir süre önce ABD'den gelen Nusret, 14 gün kuralına uyup evde karantinaya girdi. Ünlü etçi, herkesi evinde kalmaya davet etti. Nusret'in bıçaklarıyla paylaştığı fotoğrafına "Maşallah ev cephanelik gibi" notu düştü.

    Cephanelik gibi
    Bir süre önce ABD'den gelen Nusret, 14 gün kuralına uyup evde karantinaya girdi. Ünlü etçi, herkesi evinde kalmaya davet etti. Nusret'in bıçaklarıyla paylaştığı fotoğrafına "Maşallah ev cephanelik gibi" notu düştü.

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