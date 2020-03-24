Nusret'in evi cephanelik gibi

Bir süre önce ABD'den gelen Nusret, 14 gün kuralına uyup evde karantinaya girdi. Ünlü etçi, herkesi evinde kalmaya davet etti. Nusret'in bıçaklarıyla paylaştığı fotoğrafına "Maşallah ev cephanelik gibi" notu düştü.
Bir süre önce ABD'den gelenNusret, 14 gün kuralına uyupevde karantinaya girdi. Ünlüetçi, herkesi evinde kalmayadavet etti. Nusret'in bıçaklarıylapaylaştığı fotoğrafına "Maşallah evcephanelik gibi" notu düştü.
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