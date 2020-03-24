Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 161. son bölüm canlı izle! ATV canlı yayın

İLYAS VE BEHZAT'IN ACISI

Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.

TEKİN BORAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.