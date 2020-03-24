Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 161. son bölüm canlı izle! ATV canlı yayın

EDHO 161. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında her hafta milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 161. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına varıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği aşağıda yer alıyor.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''
İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLERE YENİ BİR CEPHE
Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.
DOĞAN BABA DEVREYE GİRİYOR
Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.
CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR
Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Biz kardeşimizi vuranı da, kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmiyoruz!"
Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler.
BORAN ÖLÜYOR!
Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir.
İLYAS VE BEHZAT'IN ACISI
Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.
TEKİN BORAN'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR
Boran'ın ölüm haberine en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER HAREKETE GEÇİYOR
Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.
BİCOLAR HEDEFTE
Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır.
ALTAN'IN HAİN PLANI NE?
Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır.
HIZIR, KÖKSAL'I ÖLDÜRÜYOR
Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.
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