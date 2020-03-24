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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    ve eşi 'dan "Evde kalalım" mesajı

    Yeşilçam'ın usta ismi , önceki gün eşi ile evinden bu kareyi başladı. Betül Hanım'la el ele poz veren 82 yaşındaki sanatçı, herkese örnek olup "Evde kalalım" mesajı verdi.

    İşte örnek sanatçı

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, önceki gün eşi Betül Cüreklibatır ile evinden bu kareyi başladı. Betül Hanım'la el ele poz veren 82 yaşındaki sanatçı, herkese örnek olup "Evde kalalım" mesajı verdi.

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