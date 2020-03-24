Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, önceki gün eşi Betül Cüreklibatır ile evinden bu kareyi başladı. Betül Hanım'la el ele poz veren 82 yaşındaki sanatçı, herkese örnek olup "Evde kalalım" mesajı verdi.
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, önceki gün eşi Betül Cüreklibatır ile evinden bu kareyi başladı. Betül Hanım'la el ele poz veren 82 yaşındaki sanatçı, herkese örnek olup "Evde kalalım" mesajı verdi.
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