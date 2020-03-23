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    • 23.03.2020 09:16
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    • 23.03.2020 09:31
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    'da corona virüs depremi! ve eşi Şükran Albayarak karantinada

    2.Başkanı , koronavirüse mi yakalandı, karantinaya mı alındı? Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'a corona virüs testi yapılmış ve negatif çıkmıştı. Bunun üzerine hem Abdurrahim Albayrak'a, hem de eşi 'a corona virüs testi yapıldı ve sonuçlar pozitif çıktı. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi altına alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

    Florya'da deprem! Korona testi pozitif çıktı

    Spor Kulübü ikinci başkanı koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

    ALBAYRAK'A İKİNCİ ŞOK!

    Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Hürriyet'in haberine göre; Abdurrahim Albayrak'ın eşi 'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.

    TÜM FUTBOLCULARA TEST YAPILDI

    15 Mart'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak'ın hemen akabinde hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden geçirildi br hiç kimsede virüs tespit edilmediği iddia edildi.

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    Haberler Magazin Galatasaray'da corona virüs depremi! Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayarak karantinada
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