Üç zarla kazandı

Eşiyle evde kalma kuralına uyan Jessica May, vakit geçirmek için tavla oynadı. Brezilyalı oyuncu, "Bazen kazanmak için üç zarla oynamanız gerekebilir" esprisi yaptı.
Eşiyle evde kalma kuralına uyan Jessica May, vakit geçirmek için tavla oynadı. Brezilyalı oyuncu, "Bazen kazanmak için üç zarla oynamanız gerekebilir" esprisi yaptı.
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