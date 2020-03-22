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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    Üç zarla kazandı

    Eşiyle evde kalma kuralına uyan , vakit geçirmek için tavla oynadı. Brezilyalı oyuncu, "Bazen kazanmak için üç zarla oynamanız gerekebilir" esprisi yaptı.

    Üç zarla kazandı

    Eşiyle evde kalma kuralına uyan Jessica May, vakit geçirmek için tavla oynadı. Brezilyalı oyuncu, "Bazen kazanmak için üç zarla oynamanız gerekebilir" esprisi yaptı.

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