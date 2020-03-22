Özge Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın 'evde kal' çağrısına uyuyor... Şu sıralar günlerini evde geçiren güzel model, dün Instagram'da öğle kahvesini ve 'en yakın arkadaşım' dediği eldivenlerini paylaştı.

Top model, karantinadaki günlük rutinini ise şöyle açıkladı: "Sabahları buz gibi suyla yüzümü yıkarım. Elma sirkeli ılık su içerim. Yumarta ve peynir olmazsa olmazımdır. Şu sıralar '100 İnsan' isimli dizi favorim. Başucu kitabım; Don Miguel Ruiz'den Dört Anlaşma. Uyumadan önce de mutlaka dua ederim..."