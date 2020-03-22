Home stüdyo!

Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandığı söylenen ancak bu iddiayı yalanlayan Mustafa Sandal evden çıkmıyor. Ünlü popçu, şu sıralar şarkı çalışmalarına da evdeki stüdyodan devam ediyor...
Geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandığı söylenen ancak bu iddiayı yalanlayan Mustafa Sandal evden çıkmıyor. Ünlü popçu, şu sıralar şarkı çalışmalarına da evdeki stüdyodan devam ediyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.