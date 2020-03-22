Gökçe Bahadır'dan balkon sefası

Gökçe Bahadır da evinden dışarı adım atmayıp sevenlerine örnek olan isimlerden. Önceki gün evinin balkonunda çay keyfi yapan güzel oyuncu, bu kareye "Neyse ki güneş var" notu düştü.
Gökçe Bahadır da evinden dışarı adım atmayıp sevenlerine örnek olan isimlerden. Önceki gün evinin balkonunda çay keyfi yapan güzel oyuncu, bu kareye "Neyse ki güneş var" notu düştü.
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