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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    Gökçe Bahadır'dan balkon sefası

    Gökçe Bahadır da evinden dışarı adım atmayıp sevenlerine örnek olan isimlerden. Önceki gün evinin balkonunda çay keyfi yapan güzel oyuncu, bu kareye "Neyse ki güneş var" notu düştü.

    Balkon sefası

    Gökçe Bahadır da evinden dışarı adım atmayıp sevenlerine örnek olan isimlerden. Önceki gün evinin balkonunda çay keyfi yapan güzel oyuncu, bu kareye "Neyse ki güneş var" notu düştü.

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