Gelsin kilolar!

Kendi, dün makarna yerken selfie yaptı. Popçu, paylaşımına şu notu düştü: "Madem evlere kapandık hep beraber kilo alıyoruz değil mi? Öyle gizli gizli spor yapmak yok..."
Kendi, dün makarna yerken selfie yaptı. Popçu, paylaşımına şu notu düştü: "Madem evlere kapandık hep beraber kilo alıyoruz değil mi? Öyle gizli gizli spor yapmak yok..."
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