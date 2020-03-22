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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    sosyal medyadan iyilik hareketi başlattı! Kiracılarından bir aylık kira almayacağını duyurdu

    , sosyal medyadan iyilik hareketi başlattı. Ünlü oyuncu, iki kiracısından da bir aylık kirayı almayacağını duyurup ekledi: “Belki imkanı olan insanlar, kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir...”

    İyilik 'Ezgi'si

    Ezgi Mola'dan örnek kampanya... 36 yaşındaki güzel oyuncu, Coronavirüs'ün doğurduğu sıkıntılara karşı önceki gün sosyal medya hesabından iyilik hareketi başlattı. Ezgi Mola, iki kiracısından da bir aylık kira almayacağını şu sözlerle duyurdu:

    "Kendimce şöyle bir şey düşündüm; iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor. Sizden de böyle adımlar bekliyorum..."

    'nın çağrısı üzerine vatandaşlar iyilik düğmesine bastı. Birçok kişi, sempatik oyuncuya kira almayacaklarına dair mesaj attı.

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