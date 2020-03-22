Dün 33 yaşına basan İrem Derici, 32. yaşının son dakikalarında bu kareyi paylaştı. Evinden dışarı çıkmayan popçu, bu fotoğrafını da Instagram'da yayınlayıp "32 yaşındaki son fotoğrafım. Eserimin adı: Elveda gençliğim" diye yazdı.
Dün 33 yaşına basan İrem Derici, 32. yaşının son dakikalarında bu kareyi paylaştı. Evinden dışarı çıkmayan popçu, bu fotoğrafını da Instagram'da yayınlayıp "32 yaşındaki son fotoğrafım. Eserimin adı: Elveda gençliğim" diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.