Dün 33 yaşına basan İrem Derici, 32. yaşının son dakikalarında bu kareyi paylaştı. Evinden dışarı çıkmayan popçu, bu fotoğrafını da Instagram'da yayınlayıp "32 yaşındaki son fotoğrafım. Eserimin adı: Elveda gençliğim" diye yazdı.