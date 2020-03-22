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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    Elveda gençliğim

    Dün 33 yaşına basan , 32. yaşının son dakikalarında bu kareyi paylaştı. Evinden dışarı çıkmayan popçu, bu fotoğrafını da Instagram'da yayınlayıp "32 yaşındaki son fotoğrafım. Eserimin adı: Elveda gençliğim" diye yazdı.

    Elveda gençliğim

    Dün 33 yaşına basan İrem Derici, 32. yaşının son dakikalarında bu kareyi paylaştı. Evinden dışarı çıkmayan popçu, bu fotoğrafını da Instagram'da yayınlayıp "32 yaşındaki son fotoğrafım. Eserimin adı: Elveda gençliğim" diye yazdı.

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